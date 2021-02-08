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Gaziantep 2-1 Göztepe (Maç sonucu)

08.02.2021 18:05 | Son Güncelleme:
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Gaziantep 2-1 Göztepe (Maç sonucu)

Gaziantep, ilk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Ricardo Sa Pinto, Gaziantep'in başında ilk galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep sahasında Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Son haftalarda galibiyete hasret kalan iki ekibin mücadelesinde ilk yarıda eşitlik bozulmadı. Taraflar ilk 45 dakikanın sonunda soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Gaziantep ikinci yarıya golle başladı. Papy Djilobodji 54. dakikada kaydettiği golle takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

Göztepe 65. dakikada Halil Akbunar ile beraberlik golünü buldu ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt tespiti nedeniyle gol geçerli sayılmadı.

  1. dakikada ise Kevin Mirallas maçın sonucunu tayin etti. Belçikalı yıldız attığı golle maçı 2-0'a taşırken kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Gaziantep ikinci yarıda bulduğu gollerle evinde Göztepe'yi 2-0 mağlup etti.

GAZİANTEP'İN ÖZLEMİ BİTTİ

Bu sonucun ardından Gaziantep 4 maçlık galibiyet özlemini bitirdi ve üç puanla tanıştı. Ricardo Sa Pinto'nun ekibi puanını 38'e yükseltti. Galibiyet özlemini 4 maça çıkaran Göztepe ise 26 puanda kaldı.

Gaziantep'in Portekizli teknik direktörü Ricardo Sa Pinto takımın başında ilk galibiyetini aldı. Göztepe ise yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde dördüncü maçtan da galibiyet çıkaramadı.

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