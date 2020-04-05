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Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP HABERLERİ  | 05.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Merkez Şehitkamil Belediyesi, bakıma muhtaç ve yalnız yaşayan kişilere yönelik sağladığı "Vefa Hizmeti" projesi kapsamında çeşitli hizmetler veriyor.

2013 yılından beri uyguladığı Vefa Hizmeti projesi kapsamında her yıl yaşlı ve bakıma muhtaç binlerce vatandaşa destek sağlayan Şehitkamil Belediyesi, Şirinevler Mahallesi'nde 86 yaşındaki Hayriye Güzelcecan'ın evinde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Hayriye Güzelcecan, evinin belediye ekipleri sayesinde sürekli temiz kaldığını belirterek, "Rahatsızlığımdan dolayı evimin temizliğini yapmakta güçlük çekiyorum. Sağ olsun Şehitkamil Belediyemizden kızlarımız gelerek evimin tüm temizliğini yaptılar." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediyesi ise salgına karşı caddeleri ve kaldırımları yıkayıp dezenfekte etti.

Ortak kullanım alanlarının yoğun olduğu bölgelerde dezenfekte işlemini düzenli olarak sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karataş bölgesi, Ordu, İnönü, Özdemirbey caddeleri, Akkent ve Mavikent mahallesindeki ana caddeleri ve kaldırımları yıkayarak ilaçladı.

- Adıyaman

Adıyaman'da ise ekipler, koronavirüs tedbirlerini kentin çeşitli noktalarında sürdürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, ATM önlerinde bariyerlerle sosyal mesafe önlemi alırken, vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda uyarı anonsları yapıyor.

Polis ekipleri, farklı bölgelerde oluşturulan uygulama noktalarında kente giriş çıkışlarda denetimlerini sürdürürken İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçüyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılan Suruç'un Kırmit ve Siverek'in Şekerli mahallelerinde yaşayan kişilere dezenfektan malzemeleri dağıtıldı.

Belediye ekiplerince temin edilen ve içerisinde dezenfektan, temizlik malzemesi, maske ve eldiven bulunan koliler, karantina uygulaması kapsamında oluşturulan kontrol noktasına getirilerek buradaki jandarma ekiplerine teslim edildi. Yardım malzemeleri mahalledeki kişilere dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Fuar Merkezinde ve Şanlıurfa Müzesi önündeki park alanında kurulan 2 ayrı istasyonda şimdiye dek 15 bin araç dezenfekte edildi.

Suruç ilçesinde de belediye ekiplerince Cumhuriyet Meydanı ve caddeler yıkanarak dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi.

Haliliye Belediyesi ise Kovid-19 salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren esnaf ve seyyar satıcılardan 3 ay süreyle işgaliye bedelinin alınmayacağını duyurdu.

Karaköprü Belediyesi de kamu kurum ve kuruluşları, parklar, otobüs durakları ve iş yerlerinin rutin dezenfekte işlemlerinin yanı sıra ilçedeki binalarında ilaçlama çalışmalarını yapmaya başladı.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı "evde kal" çağrılarına trafik ışıklarıyla destek verdi. Ana güzergahlarda yer alan cadde ve bulvarlardaki trafik ışıklarında kırmızı ışık yandığında "evde kal" mesajı veriliyor. Ekipler, uygulamayla sürücü ve yayaların dikkatini çekmeyi amaçlıyor.

Ekipler, ayrıca dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların temizlik araçlarına ulaşımını kolaylaştırmak için çeşmelere sıvı sabunluk monte etti.

Semt pazarlarında da denetimlerini artıran ekipler, vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımı yaptı, ateşlerini ölçtü.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Doğanşehir, Akçadağ, Kuluncak, Yazıhan, Arguvan ilçelerinin yanı sıra Arapgir ilçesinde de vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullandığı alanlar ile cadde ve sokakları temizleyerek, dezenfekte etti.

Bu arada Malatya'da, yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve girişe yasak getirilmesinin ardından park ve mesire alanları boş kaldı.

Hafta sonları kentin en kalabalık noktası olan Turgut Özal Tabiat Parkı en sakin günlerinden birini yaşıyor. Yürüyüş ve spor yapmak için insanların doldurduğu park, bugün adeta sessizliğe büründü.

Vatandaşların uğrak mekanı olan Orduzu Göleti'nde ise göl kenarının sakinleri, sokak hayvanları ve su kuşları oldu.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında dağıtılan biner liralık yardımı hak sahiplerine evlerinde teslim ediyor.

Jandarma ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, zarflara konulan biner liralık yardımı makbuzuyla teslim etti.

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