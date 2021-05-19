Gaziantep Adliyesi'nin "renkli alanları"nı çocukların çizdiği resimler süslüyor

Gerek suça sürüklenen çocuklar gerek mağdur çocuklar gerekse aile mahkemesinde boşanma davaları olan taraflara ve çocuklarına hizmet verdiklerini ifade eden Yamaner Metin, şunları söyledi:

Yargı sürecinin her aşamasında mağdur kadın, çocuk ve yaşlılar gibi kırılgan gruplara uzmanların destek verdiği müdürlüğün koridorları çocukların resimleriyle rengarenk.

Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının koordinesinde hayata geçirilen "Ceza Adalet Sisteminde Mağdur Haklarının Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında Gaziantep Adliyesi'nde kurulan Adli Destek ve Mağdurlar Hizmetler Müdürlüğü'nde 17 psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanı görev alıyor.

"Müdürlüğümüz bünyesinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ve pedagoglar görev almakta. Gaziantep Adliyesi yeni ek binası 4. kattayız. Bir kat tamamen müdürlüğümüze ayrılmış durumda. Burada çocuklarımızın adli sisteme temas ettikleri dönemlerde kendilerini iyi hissederek, adliyeden ayrılmalarını istiyoruz. Bu anlamda da çocuklarımızla birlikte koridorlarımızı renklendirdik. Bizden hizmet alan her çocuğumuza resimlerini yaparak duvarda istedikleri yere asabileceklerini belirtiyoruz."

- "Çocuk ve kadın dostu bakış açısı"

Yamaner Metin, müdürlük bünyesinde "Çocuk bakım ve beslenme odası"nın da yer aldığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Çocuk dostu ve kadın dostu bir bakış açısıyla adliyeden hizmet alan tüm kadınlarımıza çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılarken mahremiyetlerini de koruyarak özel bir alanda ihtiyaçlarını karşılamayı arzu ettik. Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü'nün desteğiyle şu an müdürlüğümüz bünyesinde, adliyemiz yeni ek binası 4. katta çocuk bakım ve beslenme odamız tüm kadınlarımızın ve çocuklarımızın hizmetine açılmış durumda. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımız adliyemizden ayrılırken yüzlerinde bir tebessüm oluşturmayı hedefliyoruz."