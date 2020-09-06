Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Survivor Aycan'dan flaş itiraflar!

Survivor'da yarıştıktan sonra Gaziantep ALG Spor'a transfer olan Aycan Yanaç, itiraflarda bulundu.Survivor'ın popüler yarışmacılarından Aycan Yanaç, yarışma bittikten sonra Gaziantep ALG Spor takımına transfer olmuştu.Gaziantep ALG Spor ile tekrar futbola dönen Aycan, futbola dönüş hikayesi ve Survivor hakkında açıklamalarda bulundu.

''HER ŞEY SURVIVOR İLE BAŞLADI''

Aycan, "Survivor’da futbolla başladı her şey. Orada futbol oyunu oynadıktan sonra daha da duyuldum.Ondan sonra Ali başkan beni görmüş, ben çıktıktan sonra mesajı geldi davet edildim buraya. Konuşmaya geldim. Her şey apar topar oldu." dedi.

"BEN DE GERİ DÖNMEK İSTİYORDUM"

Aycan, "Ben de tabii ki futbola geri dönmek istediğim için direkt onayladım. Geldim, görüştük ve imzaladım. Şu an buradayım. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk antrenmanıma çıktım. Hazırlıklar başladı. Yavaş yavaş koşularla başlıyorum. Umarım hem benim hem ALG Spor için hayırlısı olur. Umarım iyi yerlere geliriz kendi adıma." ifadelerini kullandı.

"GÖZLERİM BİLE YAŞARDI"

Aycan, "Taraftarlarımızın burada olmasından çok mutluyum. İsmimi duydukça gururlanıyorum ve gözlerim yaşarıyor.. İlk koşuşumda ismimi duyduğumda gözlerim yaşardı. Gerçekten insanın yaşaması lazım bunu." dedi.