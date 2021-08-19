Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Alexander Merkel'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



