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Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

19.08.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekibi Gaziantep, Alman orta saha oyuncusu Alexander Merkel'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan'da Al-Faisaly Harmah forması giyen 29 yaşındaki futbolcunun bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına kadroya dahil edildiği belirtildi.

Oyuncunun kariyerine ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, "Alexander Merkel'e 'Kulübümüze hoş geldin.' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep, Alman orta saha Alexander Merkel'i kadrosuna kattı

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