Gaziantep, Altay maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 8. haftasında 3 Ekim Pazar günü konuk edeceği Altay karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına akşam saatlerinde devam edecek.



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