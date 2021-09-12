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Gaziantep, Antalyaspor'u konuk edecek

12.09.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Antalyaspor'u konuk edecek

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'in ilk 3 haftasında 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan kırmızı-siyahlı ekip, Antalyaspor'u yenerek ilk 3 puanını almayı hedefliyor.

Gaziantep'te Maxim, sakatlığı nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

Yeni transferlerden Muhammet Demir, Steven Caulker ve Ahmed El Messaoudi ise teknik direktör Erol Bulut'tan forma bekleyecek.

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