YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.03.2020 13:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 98 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 111 şahsa işlem yapıldı.

Gaziantep’te yapılan huzur güven uygulamasında aranan 98 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 111 şahsa işlem yapıldı. Çalışmalarda çok sayıda suç aleti ile birlikte bir adet çalıntı süs köpeği de ele geçirildi.
Gaziantep’te 2 Mart 2020 Pazartesi günü il merkezinde huzur güven uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 98 şüpheli şahıs yakalandı. Çalışmalarda, 28 şüpheliye uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 15 şüpheliye hırsızlık suçundan yasal işlem yapılmış ve 68 şüpheliye ise kabahatlerden kanuna aykırılıktan işlem yapıldı. Yapılan çalışmalarda ise 212 gram uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı silah, 3 adet kuru sıkı fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı cep telefonu, 9 adet çalıntı parfüm, 1 adet çalıntı süs köpeği, 150 paket gümrük kaçağı sigara, 9 şişe gümrük kaçağı alkol, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1 adet kumar makinesi, 2 adet kesici alet, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve 2 adet uyuşturucu madde tüketiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi23 Nisan Spor Şenliklerinin startı verildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:52
Öğle
12:47
İkindi
16:00
Akşam
18:33
Yatsı
19:47

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Akasya Eczanesi
Sehitkamil
Emir Alp Eczanesi
Sehitkamil
Mesut Eczanesi
Sehitkamil
Sarıgüllük Esin Eczanesi
Sehitkamil
Şahinler Eczanesi
Sehitkamil
Yeni Fulya Eczanesi
Sehitkamil
Arpat Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Gaziantep'te sosyal medyada provokasyon yapan 6 kişi gözaltına alındı

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

Polisgücü, Süper Lig şampiyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.