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Gaziantep Basketbol, Avrupa'da ikinci galibiyet peşinde

18.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başantrenör Tutku Açık: "Bir üst tura yükselmeyi ve gidebileceğimiz yeri kadar gitmeyi hedefliyoruz" - Oyun kurucusu Can Uğur Öğüt: "3 maçı evimizde kazanıp gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden Gaziantep Basketbol, yarın evinde ağırlayacağı Belçika temsilcisi Telenet Giants Antwerp'ı yenip grupta ikinci galibiyetini almayı hedefliyor.

B Grubu ilk maçında deplasmanda İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımını 79-63 yenen ve Avrupa macerasına liderlik koltuğuna oturarak başlayan Gaziantep temsilcisi, yarın Belçika takımı Telenet Giants Antwerp'i taraftarın desteğiyle yenmenin planlarını yapıyor.

Belçika temsilcisiyle yapılacak mücadele, yarın saat 19.00'da Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda oynanacak.

- Açık "Bizim için çok önemli bir maç olacak"

Takımın başantrenörü Tutku Açık, AA muhabirine, İsrail temsilcisi karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Takımının büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Açık, şöyle konuştu:

"Bu galibiyetin anlamlı olması için bu maçımızı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Belçikalı rakibimiz de İsrail takımı gibi kaliteli bir kadroya sahip. Geçen hafta deplasmanda kazandılar. Dolayısıyla bizim için çok önemli bir maç olacak. Bu turu geçip bir üst tura yükselmeyi ve gidebileceğimiz yeri kadar gitmeyi hedefliyoruz. Tabi bunun için taraftarlara çok ihtiyacımız var. Taraftarlarımızın desteğinden hiç şüphem yok. Umarım bu maçı tribünler önünde alırız."

Açık, ligde ve Avrupa kupalarında maç maç kazanıp hedefe ilerlemek istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Geçen hafta kazandık. Bu hafta da hedefimiz kazanmak ve sonra bir sonraki maça bakmak ve onu da kazanmak. Ardından galibiyetlerimiz, mağlubiyetlerimiz bizi nereye götürecek onu göreceğiz ama tabi ki her maçı kazanmak için oynayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Tamamen kendi basketbolumuzu oynamaya çalışacağız. Agresif defans yaparak, defanstan kazandığımız toplarla kolay basketbol oynamaya çalışacağız. Çalışmalarımızı sahaya yansıtırsak kazanacağımızı düşünüyorum."

- Öğüt: "Gruptan lider çıkmak istiyoruz"

Takımın oyun kurucusu Can Uğur Öğüt ise grubun önemli takımlarından olan Hapoel B-Cure Laser Hayfa'yı yenmenin kendilerine öz güven kazandırdığını söyledi.

Grupta 3 maçı iç sahada oynayacaklarını hatırlatan Öğüt, "Çarşamba günü maç bizim için çok önemli. Ligde de hafta sonu kazandık ve Avrupa'da da kazanmayı istiyoruz. 3 maçı evimizde kazanıp gruptan lider olarak çıkmayı garantilemek istiyoruz. Bu çok önemli. Onlarda tehlikeli takım, zor bir maç olacak. Umarım kendi evimiz ve taraftarlarımızın önünde kazanan taraf oluruz. Taraftarlarımız her maç bizi desteklemeye geliyorlar, bu bizim motivasyonumuz için çok önemli. Onların enerjisi bize çok yansıyor ve dolayısıyla umarım her maç Avrupa'da sahayı doldururlar, bizde kazanırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

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