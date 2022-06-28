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Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü transfer etti

28.06.2022 20:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü transfer etti

GAZİANTEP (AA) - ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, Can Uğur Öğüt'ü kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık anlaşma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Can Uğur Öğüt, 2013-2020 döneminde toplam 7 sezon formamızı giymiş ve takımımızda kaptanlık yapmıştır. Geçtiğimiz sezonu Türk Telekom formasıyla ortalama maç başı 24.18 dakika süre almış, 7.8 sayı, 2.1 ribaund, 4.1 asist istatistiği ile oynamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin.' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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