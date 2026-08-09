Gaziantep Basketbol, Şehitkamil Belediyesi’ne devredildi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol yönetimi Şehitkamil Belediyesi’ne devredildi. Devir sonrası yeni başkan İrfan Karakuzulu oldu, takımın yeni hedefi Basketbol Süper Ligi olarak belirlendi. Şehitkamil ilçesindeki Dülük Tabiat Parkı’nda bulunan Göl Restoran’da düzenlenen devir teslim törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yeni başkan İrfan Karakuzulu ile yönetim, teknik ekip ve sporcular katıldı.

"GAZİANTEP BASKETBOL OLARAK AY-YILDIZLI BAYRAĞIMIZI DÜNYADA DALGALANDIRACAĞIZ"

Devir teslim töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hedeflerinin Süper Lig olduğunu belirterek yeni yönetime başarı dileklerinde bulundu. Şehitkamil Belediyesi’ne de destekleri için teşekkür eden Şahin, "Bu iş tesis işi, bu iş inanmış bir yönetim, fırsat, kabiliyet, disiplin istiyor. Spor kalitedir, mücadeledir, kardeşliktir, paylaşmadır, hayattır ve hayat spordur. İnanıyorsak ve ben buna çok inanıyorum. Bu şehir cesaretlilerin şehri. Vizyonlu bir şehir, Allah’ın izniyle birlikte güçlüyüz, Gaziantep Basketbol olarak ay yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandıracağız. Korkma diyen İstiklal Marşımızı dünyada okutacağız ve birlikte başaracağız" dedi.

"SEZON SONUNDA BU TAKIMI DİREKT SÜPER LİG’E ÇIKARACAĞIZ"

Şehitkamil Belediye Başkanı ve Gaziantep Basketbol Onursal Başkanı Umut Yılmaz ise takımı hak ettiği Basketbol Süper Ligi’ne çıkaracaklarının sözünü vererek, "Biz Cengiz Başkan’dan bir bayrak devraldık. Sorumluluğumuzun farkında olarak gece gündüz bu kulübü daha güzel yerlere taşımak için büyük bir gayretle çalışacağız. Bu takımın yeri Türkiye Basketbol Ligi değildir. Bu ligin en iddialı takımı Gaziantep Basketbol’dur. Basketbol Süper Ligi’ne takımlar, iki şekilde çıkıyor. Ya direkt ya da play-off’la. Allah’ın izniyle sezon sonunda bu takım direkt Süper Ligi’ne çıkaracağız. Teknik ekip ve sporcularımıza güveniyor ve inanıyoruz. Bu takımın Galatasaray ve Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan hiçbir eksiği kalmayacak" dedi.

"O SENE BU SENE"

Takımı devralan İrfan Karakuzulu ise kendisine verilen sorumluluğun büyük olduğunu ve gereğini yapmak için mücadele edeceğini belirterek, Gaziantep için "O sene bu sene" diyerek takımı şampiyon yapacağını söyledi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özer Özcan da 10 yıldır büyük bir özveriyle Gaziantep Basketbol’a hizmet ettiklerini ve bayrağı Şehitkamil Belediyesi’ne emanet ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından çiçek takdimi, devir teslim ve imza töreni gerçekleştirildi.