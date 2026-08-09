Galatasaray yenildi, tribünler karıştı! Dursun Özbek'i topa tuttular

Yeni sezon öncesi hazırlık çalışmalarına devam eden Galatasaray, sahasında ağırladığı İspanya LaLiga temsilcisi Villarreal'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerden yükselen protestolar ve transfer tepkisi maça damga vurdu.

TARAFTARLARDAN YÖNETİME SERT TEPKİ

Yaz transfer döneminde şu ana kadar yalnızca Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak kadrosuna katan sarı-kırmızılı yönetime taraftarların tepkisi giderek büyüyor.

Rennes ile oynanan özel maçın ardından Villarreal müsabakasında da protestolarını sürdüren futbolseverler, mücadele boyunca yönetimi hedef alan tezahüratlarda bulundu:

"Dursun Özbek transfer nerede?"

"Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?"

"Yönetim uyuma, transferler nerede?"

"Sabrımız taşıyor transferler nerede?"

Mücadelenin ardından tribünlerden ıslıklı protestolar yükselirken, Kuzey kale arkasında yer alan ultrAslan grubu futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

TİRİBÜNLER BOŞ KALDI

Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve iç saha maçlarında yaklaşık 40 bin seyirci ortalaması yakalayan Galatasaray'da taraftarlar maça ilgi göstermedi. Transferlerin gecikmesini protesto eden futbolseverler nedeniyle tribünlerin büyük bölümü boş kaldı; mücadeleyi yalnızca 10 bin civarında sarı-kırmızılı taraftar takip etti.

5 HAZIRLIK MAÇINDA TEK GALİBİYET

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5. maçını geride bırakan Galatasaray, son 4 müsabakasından galibiyet çıkaramadı.

Sezonu İstanbul'da 5-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle açan Cimbom; Avusturya kampında Monza'ya 2-0, Venezia'ya ise 3-0 mağlup oldu. RAMS Park'ta Rennes ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılılar, son olarak Villarreal'e 2-1 yenilerek hazırlık dönemindeki formsuz görüntüsünü sürdürdü.