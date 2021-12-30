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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yeni barınakta inceleme yaptı

30.12.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yeni barınakta inceleme yaptı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 15 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve kısa bir süre sonra tamamlanması öngörülen yeni hayvan barınağında incelemede bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahin, Şahinbey ilçesindeki Yazıbağı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan barınakta inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Şahin, incelemenin yaptığı konuşmada, barınağın yapımında paydaşların fikrine başvurduklarını belirtti.

Barınakta açık ve kapalı alan, ısıtma sistemleri, soğuk hava deposu, ameliyathane, kum havuzu gibi özelliklerin bulunduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Ekonomiyi ekolojiye dönüştürme, 'İnsan dostu, çevreye ve doğaya saygılı bir şehircilik nasıl inşa edilir?' bunun gayreti içerisindeyiz. Merkez bu duruşu gösteriyor. Buradaki gayreti görüyoruz. Çıkan hukuki düzenlemeye göre belediyelerimiz bu konuda bütçe ayırmak zorunda. Bu sistemi kurmalı ve gerekli altyapıyı oluşturmalılar. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bize düşen, bu konuda liderlik yapıp örnek olmak. Ameliyathanelerimizle bu proje daha da işlevsel bir hale gelecek. Hayvanlarımıza tek mama desteği değil, onlar için organik ürünlerle mama üretecek bir altyapı da oluşturuyoruz. Gıda israfı ve sıfır atık açısından bizim yapmamız gerekenler var. Gastronomi şehrindeyiz ve lokantadaki artan yemekleri toplatıp hayvanlarımız için mamaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Çıkan ürünlerden onların istediği mama ürünü üretebilecek yeni bir ekosistem ve yapı kuruyoruz."

Şahin, hayvanların korunmasının tesis ve altyapı işi olduğunun altını çizerek "Son zamanlarda yaşanan tartışmalara baktığımızda yasa, tehlikeli olan hayvan gruplarının insana zararlı olduğunu, insanla beraber yaşamasını suç sayıyor. Bu hayvanlar, mutlaka barınaklarda sosyalleşmesi gerekiyor, rehabilitasyonu hukuki olarak teminat altına alınıyor. Hukuk devletinde bu önemli bir duruş. Büyükşehir olarak canlarımızın 200 noktada temiz suyuna ve beslenmesine ulaşması için sistemimizi kurduk, bir taraftan da insana zarar veren ırkların rehabilite edilip sosyalleşmesi için tesislerimizi kuvvetlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şahin'e, Gaziantep Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri de eşlik etti.

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