Gaziantep'de sezonun ilk penaltısı tartışma yarattı! Barış Alper Yılmaz'ın golü sonrası sosyal medya yıkıldı...

Galatasaray, 2025-2026 Trendyol Süper Lig sezonunun açılış maçında Gaziantep FK'ya deplasmanda konuk olurken, maçın henüz başlarında kritik bir penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren barış Alper Yılmaz takımını öne geçirdi

Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, heyecan dolu bir karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıktı. Maçın henüz başlarında gelen paneltı ile sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti.

KRİTİK BİR PENALTI

Gaziantep de sezonun ilk penaltısı tartışma yarattı! Barış Alper Yılmaz ın golü sonrası sosyal medya yıkıldı... 1

Maçın henüz 8.dakikasında korner vuruşunun ardından Galatasaray’da Roland Sallai arka direkte çekildiğini düşünerek kendini yere bıraktı. VAR’da uzun bir izlemenin ardından orta hakem çağırıldı ve Süper Lig’de bu sezon ilk kez VAR kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI!

Gaziantep de sezonun ilk penaltısı tartışma yarattı! Barış Alper Yılmaz ın golü sonrası sosyal medya yıkıldı... 2

Galatasaray’ın kazandığı penaltının ardından saha içinde Gaziantep oyuncularından ve saha dışında taraftarlar tarafından itirazlar geldi. Sosyal medya bu pozisyonun ardından ikiye bölündü. Kimi kararın ağır bir sonuç olduğunu düşünürken, kimi ise hakemin doğru karar verdiğini iddia etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
21:30 40'
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Gaziantep penaltı Barış Alper Yılmaz galatasaray
