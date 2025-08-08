Gaziantep'de sezonun ilk penaltısı tartışma yarattı! Barış Alper Yılmaz'ın golü sonrası sosyal medya yıkıldı...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu, heyecan dolu bir karşılaşmayla başladı. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında sahaya çıktı. Maçın henüz başlarında gelen paneltı ile sarı kırmızılılar 1-0 öne geçti.

KRİTİK BİR PENALTI

Maçın henüz 8.dakikasında korner vuruşunun ardından Galatasaray’da Roland Sallai arka direkte çekildiğini düşünerek kendini yere bıraktı. VAR’da uzun bir izlemenin ardından orta hakem çağırıldı ve Süper Lig’de bu sezon ilk kez VAR kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA ÇIKTI!

Galatasaray’ın kazandığı penaltının ardından saha içinde Gaziantep oyuncularından ve saha dışında taraftarlar tarafından itirazlar geldi. Sosyal medya bu pozisyonun ardından ikiye bölündü. Kimi kararın ağır bir sonuç olduğunu düşünürken, kimi ise hakemin doğru karar verdiğini iddia etti.