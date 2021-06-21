Gaziantep, Doğan Erdoğan'ı transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile anlaşmaya vardı.
Erdoğan, kulüp başkanı Cevdet Akılan'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
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