YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep, Doğan Erdoğan'ı transfer etti

Gaziantep, Doğan Erdoğan'ı transfer etti

21.06.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep, Doğan Erdoğan'ı transfer etti

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Doğan Erdoğan ile anlaşmaya vardı.

Erdoğan, kulüp başkanı Cevdet Akılan'ın da katıldığı imza töreninde, kendisini Gaziantep ekibine bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Gaziantep'te makarnalık sert buğdayın hasadına başlandıGaziantep'te makarnalık sert buğdayın hasadına başlandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazartesi

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazartesi

Aycan Eczanesi
Sehitkamil
Bahar Eczanesi
Sehitkamil
Gizemnur Eczanesi
Sehitkamil
Kayaönü Hilal Eczanesi
Sehitkamil
Tabakhane Vahdet Eczanesi
Sehitkamil
Toy Eczanesi
Sehitkamil
Aslı Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 11 şüpheli tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

DS STORE Bodrum’da açıldı

DS STORE Bodrum’da açıldı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Denizli'de yolda makas atma yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada bir kişi yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.