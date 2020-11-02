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Gaziantep, Ekim ayında ihracat rekoru kırdı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 02.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in Ekim ayında ihracat rekoru kırdığını açıkladı.Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in Ekim ayı ihracat rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Gaziantep, Ekim ayında ihracat rekoru kırdı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in Ekim ayında ihracat rekoru kırdığını açıkladı.
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in Ekim ayı ihracat rakamları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünverdi, açıklamasının başında İzmir’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlara ise acil şifalar diledi. Adnan Ünverdi, “Enkaz altında olan son bir canımıza da ulaşılması için umutla bekliyoruz, dualarımız kardeşlerimizle. Allah böyle acıları bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in Ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 arttığını ve 801 milyon 393 bin dolar ihracatla aylık bazda rekor ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.
Gaziantep adına aylık ve dönemsel ihracatta sevindirici bir gelişmenin daha yaşandığını belirten Ünverdi, Ocak-Ekim döneminde Gaziantep’in ihracatının yüzde 2,4 artışla 6 milyar 342 milyon 588 bin dolara ulaştığını, Ekim ayı ve Ocak-Ekim döneminde Gaziantep’in en fazla ihracat yapan 5. il olduğunu söyledi.
“Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diyen Ünverdi, “Gaziantepli sanayiciler olarak korona virüse ve yaşanılan bütün zorluklara rağmen mücadelemize devam ediyoruz. Bu çabamızın meyvelerini de alıyoruz. 2019 yılını kent olarak 7.5 miyar dolarlık rekor ihracatla kapatmıştık, inşallah yıl sonunda bu rakamın da üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Yılın son çeyreği ihracatımızda daha yüksek değerlere ulaştığımız aylardır. Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde Kasım ve Aralık ayı ihracatımızla birlikte yılı güzel rakamlarla kapatacağımıza yürekten inanıyorum. Emeği ve alın teriyle ülkemize moral olan, yüreğini ortaya koyarak bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan herkesi bir kez daha kutluyorum” diye konuştu.

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