Gaziantep-Erbil arasında doğrudan uçuşlar başladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ile Irak'ın Erbil kentleri arasında tarifeli uçuşlar başladı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, karşılıklı seferlerin başlaması dolayısıyla Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Vali Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar Koyun, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahad ve protokol üyeleri, ilk uçuş öncesi yolculara tatlı ikram edildi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı açıklamada törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Yeni havalimanı terminal binamızda Irak'a sefer yapan ilk uçağımızı uğurlamaya geldik. Burada emeği geçen önceki Adalet Bakanımız başta olmak üzere, milletvekillerimize, DHMİ Genel Müdürümüze ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Irak bizim ticari partnerlerimizden en önemlisi. Burada iş adamlarımızın hayatını daha da kolaylaştırmış olacağız. Direk seferlerle birlikte hem Irak'ın Gaziantep ile ilişkileri daha artmış olacak hem de Gaziantep ihracatını daha çok arttırmış olacak. İnşallah bundan sonraki süreçte Bağdat seferlerimiz başlamış olur. Hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız yolculuklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yolcular dış hatlar terminalinden uğurladı.

THY tarafından gerçekleştirilecek uçuşların, pazartesi ve perşembe günleri karşılıklı olarak yapılması planlanıyor.

