Gaziantep esnafı ve tüccarı ürünlerini e-ticaret ile pazarlayacak

Esnaf ve tüccarlar e-ticaret üzerine eğitimler alarak ürününü internet ortamında pazarlama imkanı bulacağı "Gaziantepli Esnaf ve Tüccarın E-Ticarete Başlatılması İş Birliği Protokolü", Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar'ın da telekonferans yöntemi katılımıyla imzalandı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, e-ticaret alanında etkin olan Trendyol.com ile Gaziantep Ticaret Odası ve Sanayi Odası katılımıyla bir proje hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla işlerinde durgunluk ve kayıplar yaşayan şehir esnafı için çalışma başlatıldı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki esnaf ve tüccarların e-ticaret pazarında da söz sahibi olabilmesi için Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Trendyol.com ile iş birliği protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Gaziantep Modeli"nin sonucu yeni bir projeye imza attıklarını belirtti.

Çok hızlı ve doğru bir karar alan şehir olduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Akıllı şehir çok önemli. Biz bu şehirlerin çalışmasını başlattık. Şehirde yeniliğe açık bir vizyon var. Bugün Gazi şehir, ürettiği maskeleri Amerika'ya kadar gönderebiliyorsa üretim ve ulaşımının merkezi demektir. Ayrıca gıdanın ve hijyenin de üretimi ve kalitesiyle bir merkezi oldu. Bu üretim merkezini günümüz şartlarında dijital ortamdaki elektronik pazarlama modeline entegre etmemiz gerekiyor. Arz ve talebi dengeleme ve hızlandırmamız lazım."

Yıldırım da e-ticaretin değerinin arttığı vurgulayarak, "Biz öyle pratik bir zekayla çalışıyoruz ki şu anda koronavirüs nedeniyle dünyada üretim sekteye uğrasa da bizde devam ediyor. Bu protokolle durgunluk yaşayan ekonomik ve sosyal hayat canlanmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ünverdi de kent sanayisinin artık nihai ürün üreten bir konuma geldiğini ifade ederek, "Penye ve triko sektörü ile farklı ürünlerde ciddi bir şekilde tüketiciye ulaştırılması noktasında sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu kapsamda protokol, Gaziantep'in ticari hayatını renklendirecek." değerlendirmesinde bulundu.