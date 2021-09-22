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Gaziantep FK 1-0 Başakşehir (Maç sonucu)

22.09.2021 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Gaziantep FK, konuk ettiği Başakşehir'i Muhammet Demir'in 10. saniyede attığı golle 1-0 mağlup etti.

Gaziantep FK 1-0 Başakşehir (Maç sonucu)

Süper Lig'de 6. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırladı.

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golü 10. saniyede Muhammet Demir kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, son 3 maçında 2. galibiyetini aldı ve 10. sırada yer aldı. İlk puanlarını geçtiğimiz hafta alan Başakşehir ise 5. mağlubiyetini aldı ve 18. sırada yer buldu.

Gaziantep FK, gelecek hafta Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Başakşehir ise Rizespor'u ağırlayacak.

SÜPER LİG'İN EN ERKEN GOLÜ MUHAMMET'TEN

Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep-Medipol Başakşehir müsabakasının 10. saniyesinde fileleri havalandıran ev sahibi ekibin golcüsü Muhammet Demir, Süper Lig'de bilinen en erken golü kaydetti.

Süper Lig'in 64 yıllık geçmişinde bu sezona kadar en erken golü 2008-2009 sezonunda 29 Kasım 2008'de Eskişehir Atatürk Stadı'nda yapılan Eskişehirspor-Denizlispor (4-3) maçının henüz 12. saniyesinde fileleri havalandıran Denizlispor'un Trinidad ve Tobagolu futbolcusu Darryl Bevon Roberts atmıştı.

Gaziantep'in golcüsü Muhammet Demir, eski takımı Medipol Başakşehir filelerini henüz 10. saniyede havalandırarak, Roberts'in rekorunu kırdı.

Ligde Darryl Bevon Roberts'ın golünden önce bilinen en erken golü ise 30 Nisan 2006'da Sivasspor ile Kayserispor arasında oynanan ve konuk takımın 5-0 kazandığı maçın 15. saniyesinde fileleri havalandıran Kayserisporlu İlhan Parlak atmıştı.

Bu gollerin dışında maçların 20. saniyelerine kadar en erken golleri atan futbolcular şunlar:

  1. saniye: 2007-2008 sezonunda Trabzonspor-Gaziantepspor maçında Trabzonsporlu Umut Bulut.

  2. saniye: 2001-2002 sezonunda Galatasaray-Göztepe maçında Galatasaraylı Vedat İnceefe.

  3. saniye: 2007-2008 sezonunda Sivasspor-Kasımpaşa maçında Sivassporlu Musa Aydın, 2009-2010 sezonunda Kasımpaşa-Kayserispor maçında Kasımpaşalı Yekta Kurtuluş, 2015-2016 sezonunda Kasımpaşa-Osmanlıspor maçında Kasımpaşalı Andre Castro De Pereira.
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İstanbul Başakşehir Gaziantep FK
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