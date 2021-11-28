SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK 3-2 Konyaspor (Maç sonucu)

Gaziantep FK 3-2 Konyaspor (Maç sonucu)

28.11.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gaziantep ekibi 3-2'lik skorla kazandı. İşte mücadeleden detaylar...

Gaziantep FK 3-2 Konyaspor (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-2'lik ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmada 7. dakikada Konyaspor, Guilherme'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Gaziantep, bu gole 18. dakikada Steven Caulker ile karşılık verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan ev sahibi ekip, 52. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 2-1 öne geçti. Konyaspor, 72. dakikada Sokol Cikalleshi'nin ayağından bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Gaziantep FK'da 86. dakikada sahneye çıkan Joao Figueiredo skoru 3-2'ye getirdi ve takımının sahadan 3 puanla ayrılmasını sağladı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, bir maç aradan sonra kazandı ve puanını 18'e yükseltti. Süper Lig'de 4 maç aradan sonra kaybeden Konyaspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin 15. haftasında Gaziantep FK, Göztepe deplasmanına konuk olacak. Konyaspor ise kendi sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyorBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyor
PARTNERSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdıSeyhan Soylu durulmuyor: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı
Gaziantep'de kırmızı kart itirazıGaziantep'de kırmızı kart itirazı
Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Gaziantep FK
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor! 2 milyon kişi izledi

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Ünlü türkücüden hamile kaldı! Çocuğu aldırdı

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Paylaşımı dikkat çekti: Herkes islam alimi...

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Alkol içirip cinsel istismarda bulundu! Ankara'daki iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Soruyu duyunca basın toplantısını terk etti

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Beşiktaş'ın penaltısı tarihe geçti!

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Hayal kırıklığı! Yollar ayrılıyor

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Maç durdu! Verdiği kararlarla damga vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.