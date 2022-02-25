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Gaziantep FK, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

25.02.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Altay maçının hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Altay'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, bu akşam İzmir'e gidecek.

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Altay Gaziantep FK

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