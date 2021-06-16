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Gaziantep FK, Angelo Sagal'ı transfer etti

16.06.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Denizlispor forması giyen Şili Milli Takım oyuncularından Angelo Sagal'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK, Angelo Sagal'ı transfer etti

Teknik direktör Erol Bulut'u takımın başına getiren Gaziantep FK, Denizlispor'da forma giyen Angelo Sagal ile mukavele imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Yeni transferimiz Angelo Sagal, yöneticilerimiz Erhan Özmen, Sezer Cihan, Cihan Koçer, Mehmet Ali Şimşek ve Emrah Özdağlı’nın da katıldığı imza töreniyle birlikte, kendisini 2+1 yıllık kırmızı-siyahlı armamıza bağlayacak resmi sözleşmeye imza attı.

Angelo Sagal’a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

SAGAL KİMDİR?

18 Nisan 1993 yılında Şili’nin Talca şehrinde dünyaya gelen Sagal, futbola ülkesi takımlarından Rangers Talca’da başladı. 2017 yılında Meksika Ligi takımlarından Pachuca’ya transfer olan hücum oyuncusu, daha sonra ise sırasıyla FC Juarez ve Denizlispor formalarını giydi. Yüksek hızı, çalım yeteneği ve driplingleriyle ülkemizde de adından başarılarıyla söz ettiren yıldız futbolcu, 18 kez de Şili Milli Takımı formasını giyerken iki kez de gol sevinci yaşadı. Hücum hattının her bölgesinde forma giyebilen ve sol ayağını oldukça etkili kullanan Sagal, bu sezon ise 35 resmi müsabakada forma giyerken 1 gol 5 asist yaptı. Kariyerinde 220 resmi müsabakaya çıkan Sagal, 32 gol atıp 22 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu önümüzdeki süreçte kulübümüzün başarısı için ter dökecek."

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