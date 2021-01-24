Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor maçının ardından

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, maçın hakkının beraberlik olmadığını söyledi.

Pinto, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi ve güçlü bir şekilde başladıklarını belirterek, "Rakip hata yapmamızı bekledi. Bunun için önlem almamız gerektiğinin farkındaydık. Onların forvetinin çok tehlikeli olduğunu biliyorduk ve dolayısıyla oyunu sürekli dengede tutup önlem almaya çalıştık." dedi.

Portekizli teknik adam, ilk yarıda rakiplerini kontrol altına aldıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İyi pozisyonlara girdik. İyi oynayıp pas yaptığımızda golü bulduk. Rakibe istediklerini yaptırmadık ve oyunu biz oynadık. İlk yarı ikili mücadelenin olduğunu bir yarıydı. Bulabildiğimiz pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. İkinci yarıda rakibimiz sistemini değiştirdi. Rakibimiz iyi bir takım ve bireysel olarak iyi futbolcuları var. İkinci yarıda fiziki olarak biraz düştük. Dolayısıyla top tutmada biraz zorlandık. Sürekli forvetlerine uzun top oynadılar, ikinci topu alıp bir şeyler yapmaya ve bizim hatalar yapmamızı beklediler ama biz çok iyi organize olmuştuk. Defansif organizasyonu iyi yaptık, bu maçı 1-0 bitirmemiz gerekiyordu. Hakem uzatmalara bir dakika ekledi. Hakem 6 dakika ekstra verdi ama 90+7'de atmışlar golü. Nerdeyse bir dakika fazla verdi, neden olduğunu da anlamıyorum. Bu maçın hakkı beraberlik değildi, 2 puan kaybettik."