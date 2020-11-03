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Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, Beşiktaş maçından umutlu:

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.11.2020 11:47 | Son Güncelleme

"Gerçekten 6 maç kaybetmemek önemli bir başarı ama bizim tek amacımız galibiyet serisi yakalayabilmek" - "Rakibimiz Süper Lig'de her zaman şampiyonluk yarışında bulunan bir ekip. Onlara saygımız bulunuyor ancak biz de bu karşılaşmadan galibiyet hedefliyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig'in 8. haftasında 6 Kasım Cuma günü sahalarında Beşiktaş ile yapacakları maçı kazanmak istediklerini bildirdi.

Büyükekşi, yazılı açıklamasında, geçen hafta deplasmanda oynadıkları Gençlerbirliği maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirtti.

Bu beraberliğin ardından tüm takımın üzüntü yaşadığını ifade eden Büyükekşi, "Futbolcularımızın böylesine zorlu bir maçtan sonra galip gelemediklerinin üzüntüsünü yaşamaları dahi bu takımın taşıdığı inancı gösteriyor." ifadesini kullandı.

Ligdeki son 6 maçı kaybetmediklerini hatırlatan Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Gerçekten 6 maç kaybetmemek önemli bir başarı ama bizim tek amacımız galibiyet serisi yakalayabilmek. Bu hafta kendi evimizde Beşiktaş'ı konuk edeceğiz ve bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başararak tüm taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Beşiktaş, Türk futbolu için önemli bir değer. Rakibimiz Süper Lig'de her zaman şampiyonluk yarışında bulunan bir ekip. Onlara saygımız bulunuyor ancak biz de bu karşılaşmadan galibiyet hedefliyoruz. Geçtiğimiz sezon başkan seçildikten iki gün sonra ilk maçımız Beşiktaş'a karşıydı ve o karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başarmıştık. Bu karşılaşmada teknik direktörümüz Marius Sumudica da cezasını tamamlayacak ve kulübedeki yerini alacak. Tabii ki kendisinin takıma verdiği o enerjiyi herkes çok iyi biliyor. Gaziantep halkı olarak el ele vererek bu karşılaşmayı kazanmak için mücadele edeceğiz."

Beşiktaş müsabakasında da az sayıdaki taraftarın localarda yer alabileceklerini anımsatan Büyükekşi, "Tribünde olan taraftarımızın desteği, televizyon başındakilerin dualarıyla birlikte kazanmak için mücadele edeceğiz. Onlar bizim en büyük gücümüz, onların desteği devam ettiği sürece bu takım her geçen gün hedeflerini arttırmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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