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Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti!

10.01.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal istifa ettiğini açıkladı.

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'da başkan Cevdet Akınal, yaptığı yazılı açıklama ile görevinden ayrıldığını ifade etti.

Cevdet Akınal'ın açıklaması şöyle: "Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik. Gaziantep Futbol Kulübü'nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik. Gaziantep'in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

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