Gaziantep FK Bayern Münih altyapısından çıkan Yusuf Kabadayı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, transferin son gününde sol kanat için Yusuf Kabadayı’yı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılı ekip kanat oyuncusu için Augsburg ile anlaştı.

Süper Lig’de 4 maçta aldığı 2 galibiyetle iyi bir başlangıç yapan Gaziantep FK’da transfer çalışmaları devam ediyor. Gaziantep FK yönetimi takıma kanat ve forvet pozisyonlarında destek sağlayacak bir transfere imza attı.

ALMANYA’DAN GELDİ!

Gaziantep FK Bayern Münih altyapısından çıkan Yusuf Kabadayı yı kiralık olarak kadrosuna kattı! 1

Gaziantep FK, Augsburg forması giyen Yusuf Kabadayı’yı 1 sezon kiralık olarak kadrosuna kattı.

BAYERN ALTYAPISINDAN ÇIKTI

Gaziantep FK Bayern Münih altyapısından çıkan Yusuf Kabadayı yı kiralık olarak kadrosuna kattı! 2

Türk asıllı Alman futbolcu Yusuf Kabadayı, Bayern Münih altyapısında yetişmiş ve Augsburg’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Hızı, dripling yeteneği ve hücumdaki yaratıcılığıyla tanınan Kabadayı’nın, Gaziantep FK’nın kanat rotasyonuna dinamizm katması hedefleniyor.

