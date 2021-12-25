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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

25.12.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Rize'ye hareket etti.

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Çaykur Rizespor Gaziantep FK

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