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Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

20.05.2021 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getirdiğini resmen duyurdu

Gaziantep FK'da Erol Bulut dönemi

Gaziantep FK, teknik direktör olarak Erol Bulut ile anlaştığını resmen duyurdu. 46 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için başarılı çalıştırıcı Erol Bulut ile üç yıllık resmi sözleşme imzaladı.

46 yaşındaki teknik direktörümüz Erol Bulut, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal ile yöneticilerimiz Cihan Koçer, Erhan Özmen ve Ahmet Fikret Kileci'nin de katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı.

Yeni teknik direktörümüz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz.üz Erol Bulut’a kırmızı-siyahlı camiamıza hoş geldin diyor, kulübümüz arması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."

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Erol Bulut
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