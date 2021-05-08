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Gaziantep FK'da Erol Bulut projesi

08.05.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda Ricardo Sa Pinto ile yollarını ayıracak olan Gaziantep FK, takımın başına Erol Bulut'u getirmek istiyor.

Gaziantep FK'da Erol Bulut projesi

Gaziantep FK mevcut teknik direktörü Ricardo Sa Pinto ile yolları sezon sonunda ayıracağı kesinleşirken kırmızı-siyahlı kulübün yerine gelecek ismi belirlemek için bazı isimlerle görüşme halinde olduğu öğrenildi.

Mayıs ayı sonunda başkanlık değişimi de yaşanacak olan Gaziantep FK'da yeni başkanın Cevdet Akınal olması beklenirken Akınal'ın sezon içerisinde Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak İstanbul ekibinden ayrılan Erol Bulut ile görüşme yaptığı öğrenildi.

Kırmızı siyahlı kulübün Erol Bulut ile şu an için yapılan görüşmelerde herhangi bir anlaşma sağlamadığı öğrenilirken bu transferin netleşip netleşmeyeceğinin ise önümüzdeki günlerde belirlik kazanacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
erol hocam tam senin yerin git oralarda oyalan işte

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