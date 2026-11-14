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Gaziantep FK'da yeni dönem! Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı

Orhan Ak ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep FK, teknik direktörlük koltuğunu Volkan Demirel'e emanet ediyor. Kırmızı-siyahlı yönetimin 45 yaşındaki çalıştırıcıyla 1.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

Gaziantep FK'da yeni dönem! Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçların ardından teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Gaziantep FK'da yeni teknik patron belli oldu. Milli maç arasını değerlendirerek takımı ayağa kaldırmayı hedefleyen kırmızı-siyahlı yönetim, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel ile yürüttüğü görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Gaziantep FK da yeni dönem! Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı 1

Taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından 45 yaşındaki teknik direktör ile 1.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, Hatayspor, Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nin ardından teknik direktörlük kariyerindeki beşinci takımına imza atmaya hazırlanan Volkan Demirel için kulüpten resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

KÜME DÜŞME HATTINDA BULUNUYOR

Gaziantep FK da yeni dönem! Volkan Demirel ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandı 2

Ligde oynadığı son 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan ve milli araya kadar olan periyotta 11 karşılaşmada topladığı 8 puanla küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK, Volkan Demirel yönetiminde çıkış arıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, milli aranın ardından ligin 12. haftasında deplasmanda Demirel'in eski takımı Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK Volkan Demirel
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