Batrakov'un serbest kalma bedeli belli oldu! Rekor üstüne rekor kıracak

Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olan ve kısa sürede takımın vazgeçilmez isimleri arasına giren Aleksey Batrakov, sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi. Genç yıldızın kontratındaki çıkış maddesini devreye sokmak isteyen kulüplerin ilgisinin farkında olan sarı-kırmızılı yönetim, oyuncuyu takımda tutmak ve kulübün haklarını korumak adına yeni sözleşme görüşmeleri için düğmeye bastı.

GÖRÜŞME 10 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞECEK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, Aleksey Batrakov ile yeni sözleşme imzalamak amacıyla 21 yaşındaki futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev'i İstanbul'a davet etti. Taraflar arasındaki kritik zirvenin 10 gün içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 70 MİLYON EURO OLUYOR

Mevcut sözleşmesi 2031 yılına kadar devam eden genç oyuncunun kontratında yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma maddesini güncel piyasa koşullarına göre düşük bulan sarı-kırmızılı yönetim, yeni anlaşmayla birlikte bu rakamı 70 milyon euro seviyesine çekmeyi hedefliyor. Yapılacak yeni sözleşmede Rus futbolcunun yıllık garanti ücretinde de iyileştirmeye gidilmesi bekleniyor.

13 MAÇTA 10 GOLLÜK DEV KATKI

Galatasaray formasına kısa sürede uyum sağlayan ve özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarındaki skorer kimliğiyle öne çıkan Aleksey Batrakov, bu sezon sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 13 resmi karşılaşmada 6 gol ve 4 asist üreterek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.