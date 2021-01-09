SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!

Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 09.01.2021 13:57 | Son Güncelleme

Gaziantep Futbol Kulübü, ülkesinin basınına konuşan ve önümüzdeki hafta takımdan ayrılabileceğini iddia eden teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edildi. Sumudica'nın yanıtı beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!

Gaziantep FK, son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Rumen teknik adam Marius Sumudica ile ilgili bir açıklama yayımladı. Sözleşmesi bitecek olan ve ülkesinin basınına her an takımdan ayrılıp, Suudi Arabistan'a gidebileceğiyle ilgili açıklamalar yapan Rumen teknik adamla ilgili Gaziantep ekibi de bir açıklama yaptı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü başkanımız Mehmet Büyükekşi önderliğinde geçtiğimiz gün takımımızın Sivas’ta kamp yaptığı otelde bir toplantı düzenlenmiştir. Daha önceden planlanan bu toplantıda takımımızın önümüzdeki süreç hedefleri, transfer planlaması ve teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın sözleşme konuları gündeme getirilmiştir. Yapılan görüşmeler neticesinde, teknik direktörümüz Marius Sumudica’nın 30 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek sözleşmesinin yenilenmesi konusunda içerisinde bulunduğumuz pandemi koşulları da göz önüne alınarak, kulübümüz bütçesi dahilinde bir miktar ücret arttırımıyla birlikte yeni sözleşme teklif edilmiştir. Yönetim kurulumuz, teknik direktörümüz Marius Sumudica’yla önümüzdeki süreçlerde de çalışma isteğini yinelemiş olup, yapılan bu teklif karşısında hocamızın yanıtı beklenilmektedir. Teknik direktörümüz Marius Sumudica, sözleşmesi süresince takımımızda kalmaya devam edecek olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçelerVali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler
Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar
Erdoğan imzaladı! Bakanlıklarda kritik atamalar
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Galatasaray'da Mesut Özil patlaması!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Galatasaray'dan İrfan Can Kahveci bombası!
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
Cenazeden gelip maça çıktı! Duygusal açıklama...
Mesut Özil, Fenerbahçe paylaşımını beğendi!
Mesut Özil, Fenerbahçe paylaşımını beğendi!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş rakibini çaresiz bırakıyor!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil transferinde resmi açıklama geldi!
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Mesut Özil Fenerbahçe'de iddiası
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Fatih Karagümrük Papiss Cisse'yi istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!
Gaziantep FK'dan Sumudica açıklaması!
Gaziantep FK, Mehmet Erdem Uğurlu ile yollarını ayırdı
Gaziantep FK ayrılığı açıkladı
Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!
Sumudica çıldırdı, maça damga vurdu!
Gaziantep FK 2-0 Ankaragücü (Maç sonucu)
Gaziantep FK, Ankaragücü'nü 2-0 yendi
Sumudica'dan Türk vatandaşlığı başvurusu
Sumudica'dan Türk vatandaşlığı başvurusu
Gaziantep FK rakip fileleri boş geçmiyor
Gaziantep FK rakip fileleri boş geçmiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.