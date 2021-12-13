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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının ardından

13.12.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "Bugün 3 attık ama 4-5 olabilirdi. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık"

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-2 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bugün iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Bugün 3 attık ama 4-5 olabilirdi. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık." dedi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün zor bir maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını söyledi.

Maça iyi başladıklarını ve golü attıktan sonra istememelerine rağmen takımın skoru korumak için geriye çekildiğini anlatan Bulut, bunun üzerine rakibin üstlerine gelerek beraberliği yakaladığını anlattı.

Devre arasında takımın verdiği taktikleri daha iyi kullandığını aktaran Bulut, "Bugün 3 attık ama 4-5 olabilirdi. Hak ettiğimiz bir 3 puanı aldık." diye konuştu.

Erol Bulut, iç saha ve dış saha maçlarıyla ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"Deplasmanda tek beraberliğimiz var, kalan maçları kaybettik. İyi oynamamıza rağmen maalesef kazanamadık. Göztepe, Trabzonspor bunlardan bazıları. Sonuca baktığımız zaman hatalarımız da oldu deplasmanda ama rakibin hatalarını da değerlendiremedik. Bunları çalışarak gidereceğiz."

Geçen sene Fenerbahçe'yi çalıştırdığının hatırlatılması üzerine bu maça ekstra motivasyonunun olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Bulut, her maça aynı motivasyonla çıktığını, maça göre hazırlık yapmadığını, karakterinin de aksini yapmaya izin vermeyeceğini kaydetti.

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