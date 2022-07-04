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Gaziantep FK, futbolcu Muhammet Demir ile yollarını ayırdı

04.07.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, futbolcu Muhammet Demir ile yollarını ayırdı

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, futbolcu Muhammet Demir ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Demir ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada,"Muhammet'e kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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