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Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

02.09.2022 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Bu arada antrenman öncesi Luka Stankovski'nin doğum günü, pasta kesilerek kutlandı.

Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

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