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Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

04.09.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında yarın konuk olacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve şut çalışmalarıyla başlayan antrenman dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün karşılaşmanın yapılacağı İstanbul'a gidecek.

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