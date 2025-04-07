Gaziantep FK, Göztepe deplasmanında 90+4'te yıkıldı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK'yi konuk etti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Gaziantep FK, 48. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe bu gole 90+4'te Kubilay Kanatsızkuş ile yanıt verdi.

ROMULO PENALTI KAÇIRDI, KALECİ ASİST YAPTI

Göztepe'nin Brezilyalı santraforu Romulo, 45. dakikada kullandığı penaltı atışında Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan'ı geçemedi. Kaleci Burak, Halil Dervişoğlu'nun attığı golün de asistini yaptı.

GALİBİYET HASRETİ 9 MAÇA ÇIKTI

İzmir ekibi, Süper Lig'deki galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. Göztepe bu süreçte 4 yenilgi, 5 beraberlik aldı. Süper Lig'de 39'ar puanı bulunan iki takımdan Göztepe 7., Gaziatep FK ise 8. sırada bulunuyor.