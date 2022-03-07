YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından

Gaziantep FK-Hatayspor maçının ardından

07.03.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: "İki taraf açısından da güzel bir maç oldu. İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum"

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, her iki takım için de mücadele dolu bir maç olduğunu söyledi.

Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncuların güzel mücadele ettiğini ifade etti.

Sürekli gol pozisyonuna girdiklerini ama galibiyet golünü bulamadıklarını belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Burada 90 dakika çok güzel bir maç izledik. Tempolu bir maç izledik. İlk yarı erken öne geçmemize rağmen rakip attığı 2 golle öne geçti. İkinci yarı biraz sistemimizi değiştirdik. Sakatlık problemimiz var ama bu bizim için bahane değil. Futbolcuları göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik ediyorum. Geri düşmemize rağmen öne geçebilirdik. Pozisyonlar da yakaladık ama üçüncü golü atamadık. Yeterince gol pozisyonuna giren bir takımız ama son vuruş konusunda şanssızlığımız var. İki taraf açısından da güzel bir maç oldu. İki puan kaybettiğimizi düşünüyorum."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti"Ağrı kesicili yatak kumaşı" laboratuvar testlerinden başarıyla geçti
Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybettiAdana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
İzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyorİzmir itfaiyesinin Bahar çavuşu, meslekte daha çok kadın görmek istiyor
Anahtar Kelimeler:
Erol Bulut Gaziantep FK

Gaziantep Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:26
Sabah
06:45
Öğle
12:46
İkindi
16:03
Akşam
18:38
Yatsı
19:52
Gaziantep ECZANELER
Gaziantep ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Ukrayna’yı desteklemek için soyundu! Mesajı vücuduna yazdı

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.