Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi.
Muslera'dan ayrılık açıklaması
Galatasaraylı oyuncular sağlık kontrolünde
Havuz başında üstsüz fotoğrafını paylaştı...
Başkan Açıkladı: Mensah için anlaştığımız kulüp...
Fenerbahçe'den flaş transfer hamlesi
Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakibi belli oldu
Erol Bulut'un transfer listesi belli oldu
Nagatomo ve Mehmet Ekici aynı takımda buluşuyor
Ünlü spor spikeri kansere yenik düştü...
Ronaldo takımdan ayrılıyor! Yeni takımı herkesi şaşırttı...
Transfer resmen açıklandı
Trabzonspor transferi resmen açıkladı
Trabzonspor'dan KAP'a 2 transfer açıklaması
Ronaldo ve Merih'in yeni hocası belli oldu
'Gece yaşamı için Berlin'de değilim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum