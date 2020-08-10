Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Bursaspor'da forma giyen 25 yaşındaki kaleciyle anlaşmaya varıldı.

Açıklamada, 4 yıllık sözleşme imzalayan Çağlar Şahin Akbaba'ya kırmızı-siyahlı forma altında başarılar dilendi.





