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Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gaziantep FK, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Her iki takım da form durumlarıyla dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
Trendyol Süper Lig
Gaziantep FK
Cuma 20:00
06.11.2026
Kasımpaşa
Stadyum: Gaziantep Stadyumu Yayın: beIN Sports

Gaziantep FK, 6 Kasım 2026 saat 20:00'de Kasımpaşa'yı Gaziantep Stadyumu'nda ağırlıyor.

Gaziantep FK, son dönemdeki zorluklarla mücadele ederken, Kasımpaşa üst sıralara tırmanmaya çalışıyor.

Lig Durumu

Gaziantep FK

16. Trendyol Süper Lig
O
10
G
2
B
2
M
6
P
8
9
Attığı Gol
17
Yediği Gol
-8
Averaj

Kasımpaşa

5. Trendyol Süper Lig
O
10
G
4
B
5
M
1
P
17
15
Attığı Gol
11
Yediği Gol
+4
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Gaziantep FK 9 / 17
Kasımpaşa 15 / 11

İç Saha / Deplasman Performansı

Gaziantep FK İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
0 / 2 / 3
Gol
3 – 9
Kasımpaşa Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
3 / 1 / 1
Gol
6 – 5

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Gaziantep FK M M M M M

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 27.10.2026 Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası G
  • 24.10.2026 Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M
  • 18.10.2026 İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M
Kasımpaşa B G G M B

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B
  • 29.10.2026 Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası G
  • 24.10.2026 Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G
  • 18.10.2026 Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G
  • 09.10.2026 Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Gaziantep FK, son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 5'te 5 mağlubiyetle çalkantılı bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha istikrarlı bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular

Gaziantep FK

8 eksik
Nazım Sangare Sakat Sırtından Sakat
Arda Kızıldağ Sakat Omzundan Sakat
Ulrich Meleke Sakat Adale Problemi
Fuat Bavuk Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Sontje Hansen Sakat Adale Problemi
Ogün Özçiçek Sakat Adale Problemi
Kacper Tobiasz Sakat Arka Adalesinden Sakat
Serdar Dursun Şüpheli

Kasımpaşa

6 eksik
Kamil Ahmet Çörekçi Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Fousseni Diabate Sakat
Godfried Frimpong Sakat Arka Adalesinden Sakat
Ayberk Karapo Şüpheli
Kevin Mouanga Şüpheli
Mortadha Ben Ouanes Şüpheli

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Arda Kızıldağ (Sakat - Omzundan Sakat), Ulrich Meleke (Sakat - Adale Problemi), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Sontje Hansen (Sakat - Adale Problemi), Ogün Özçiçek (Sakat - Adale Problemi), Kacper Tobiasz (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Serdar Dursun (Şüpheli) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Fousseni Diabate (Sakat), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Ayberk Karapo (Şüpheli), Kevin Mouanga (Şüpheli) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist
Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist
Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist
Serdar Dursun Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist
Adrian Benedyczak Adrian Benedyczak Kasımpaşa 6 Gol 2 Asist
Claudio Winck Claudio Winck Kasımpaşa 2 Gol 2 Asist
Adam Arous Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist
Jesurun Rak-Sakyi Jesurun Rak-Sakyi Kasımpaşa 1 Gol 1 Asist

Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.

İkili Rekabet
3 Gaziantep FK
2 Beraberlik
0 Kasımpaşa
  • 09.02.2026 Gaziantep FK 2-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 30.08.2025 Kasımpaşa 2-3 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig
  • 24.05.2025 Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig
  • 05.01.2025 Kasımpaşa 2-2 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig
  • 21.04.2024 Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gaziantep FK 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gaziantep FK 11, Kasımpaşa 7 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı ne zaman?

6 Kasım 2026 tarihinde oynanacak.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı saat kaçta?

20:00'de başlayacak.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Maç beIN Sports kanalında yayınlanacak.

Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında hangi oyuncular eksik?

Gaziantep FK'da Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Ulrich Meleke, Fuat Bavuk, Sontje Hansen, Ogün Özçiçek, Kacper Tobiasz ve Serdar Dursun; Kasımpaşa'da ise Kamil Ahmet Çörekçi, Fousseni Diabate, Godfried Frimpong, Ayberk Karapo, Kevin Mouanga ve Mortadha Ben Ouanes eksik.

Gaziantep FK ve Kasımpaşa'nın ligde kaç puanı var?

Gaziantep FK'nın 8, Kasımpaşa'nın ise 17 puanı bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Gaziantep FK
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