Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Cuma 20:00 Kasımpaşa

Gaziantep FK, 6 Kasım 2026 saat 20:00'de Kasımpaşa'yı Gaziantep Stadyumu'nda ağırlıyor.

Gaziantep FK, son dönemdeki zorluklarla mücadele ederken, Kasımpaşa üst sıralara tırmanmaya çalışıyor.

Lig Durumu Gaziantep FK 16. Trendyol Süper Lig O 10 G 2 B 2 M 6 P 8 9 Attığı Gol 17 Yediği Gol -8 Averaj Kasımpaşa 5. Trendyol Süper Lig O 10 G 4 B 5 M 1 P 17 15 Attığı Gol 11 Yediği Gol +4 Averaj Gol Durumu (Toplam) Gaziantep FK 9 / 17 Kasımpaşa 15 / 11 İç Saha / Deplasman Performansı GF Gaziantep FK İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 0 / 2 / 3 Gol 3 – 9 K Kasımpaşa Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 3 / 1 / 1 Gol 6 – 5

Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Gaziantep FK M M M M M tüm kulvarlar Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Etimesgut SK 0-4 Gaziantep FK Ziraat Türkiye Kupası G

Gaziantep FK 1-3 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig M

İstanbul Başakşehir 2-1 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig M

Gaziantep FK 0-3 Arca Çorum FK Trendyol Süper Lig M Kasımpaşa B G G M B tüm kulvarlar Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B

Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası G

Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 4-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 3-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Gaziantep FK, son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 5'te 5 mağlubiyetle çalkantılı bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha istikrarlı bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular Gaziantep FK 8 eksik Nazım Sangare Arda Kızıldağ Ulrich Meleke Fuat Bavuk Sontje Hansen Ogün Özçiçek Kacper Tobiasz Serdar Dursun Kasımpaşa 6 eksik Kamil Ahmet Çörekçi Fousseni Diabate Godfried Frimpong Ayberk Karapo Kevin Mouanga Mortadha Ben Ouanes

Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Arda Kızıldağ (Sakat - Omzundan Sakat), Ulrich Meleke (Sakat - Adale Problemi), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Sontje Hansen (Sakat - Adale Problemi), Ogün Özçiçek (Sakat - Adale Problemi), Kacper Tobiasz (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Serdar Dursun (Şüpheli) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Fousseni Diabate (Sakat), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Ayberk Karapo (Şüpheli), Kevin Mouanga (Şüpheli) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Kacper Kozlowski Gaziantep FK 2 Gol 1 Asist Deian Sorescu Gaziantep FK 2 Gol 0 Asist Alexandru Maxim Gaziantep FK 0 Gol 2 Asist Serdar Dursun Gaziantep FK 1 Gol 0 Asist Adrian Benedyczak Kasımpaşa 6 Gol 2 Asist Claudio Winck Kasımpaşa 2 Gol 2 Asist Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist Jesurun Rak-Sakyi Kasımpaşa 1 Gol 1 Asist

Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.

İkili Rekabet 3 Gaziantep FK 2 Beraberlik 0 Kasımpaşa Gaziantep FK 2-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 2-3 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 2-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 2-2 Gaziantep FK Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK 2-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gaziantep FK 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gaziantep FK 11, Kasımpaşa 7 gol attı.