Gaziantep FK - Kasımpaşa Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Gaziantep FK, 6 Kasım 2026 saat 20:00'de Kasımpaşa'yı Gaziantep Stadyumu'nda ağırlıyor.
Gaziantep FK, son dönemdeki zorluklarla mücadele ederken, Kasımpaşa üst sıralara tırmanmaya çalışıyor.
Gaziantep FK (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 mağlubiyet alırken 2 gol atıp 12 gol yedi. Ligde 8 puanla 16. sırada.
Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 5. sırada.
Gaziantep FK, son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alarak 5'te 5 mağlubiyetle çalkantılı bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa ise son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle daha istikrarlı bir performans sergiliyor.
Gaziantep FK kadrosunda Nazım Sangare (Sakat - Sırtından Sakat), Arda Kızıldağ (Sakat - Omzundan Sakat), Ulrich Meleke (Sakat - Adale Problemi), Fuat Bavuk (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Sontje Hansen (Sakat - Adale Problemi), Ogün Özçiçek (Sakat - Adale Problemi), Kacper Tobiasz (Sakat - Arka Adalesinden Sakat) ve Serdar Dursun (Şüpheli) yer almıyor.
Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Fousseni Diabate (Sakat), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Ayberk Karapo (Şüpheli), Kevin Mouanga (Şüpheli) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.
Gaziantep FK kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Kacper Kozlowski, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Alexandru Maxim. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Claudio Winck.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Gaziantep FK 3 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Gaziantep FK 11, Kasımpaşa 7 gol attı.
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