SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19.01.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Arslan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Gaziantep FK Konyaspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK Konyaspor maçı canlı izle ekranının yanı sıra maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini öğrenmek isteyen sporseveler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Konyaspor maçı bugün (19 Ocak 2023 Perşembe) saat 17.30'da başlayacak.

Maç, Kalyo Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Konyaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler! FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI CANLI İZLE! Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!
Aboubakar İstanbul'a geliyor!Aboubakar İstanbul'a geliyor!
Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!Canlı yayında dilini çıkardı, göğüslerini açtı!
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK AZ fk yayınlanacak hakemi maçın maç,

En Çok Okunan Haberler

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!

Mesut Özil'in son halini gören hayranları adeta şoke oldu!

Mesut Özil'in son halini gören hayranları adeta şoke oldu!

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol...

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol...

Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor!

Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.