GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK ile Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında kozlarını paylaşacak. Gaziantep FK Konyaspor maçı canlı izle ekranının yanı sıra maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini öğrenmek isteyen sporseveler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Konyaspor maçı bugün (19 Ocak 2023 Perşembe) saat 17.30'da başlayacak.

Maç, Kalyo Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Konyaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI CANLI TAKİP



