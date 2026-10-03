TFF'ye Montella çağrısı! "5 milyon euro verilecekse Bodrum'daki villaları verin"

A Milli Takım'ın Belçika karşısında aldığı 3-0'lık yenilginin ardından Vincenzo Montella'ya yönelik eleştiriler sertleşti. Uğur Meleke, Levent Tüzemen, Ersun Yanal, Güntekin Onay ve Bülent Uygun, İtalyan teknik adam hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

UĞUR MELEKE: "ARTIK İVEDİLİKLE TEŞEKKÜR EDİLMELİ"

Uğur Meleke, Montella ile yolların ayrılması gerektiğini savunurken İtalyan teknik adamın sözleşmesine ilişkin tazminat iddialarını da gündeme taşıdı.

Meleke, "Montella'ya artık ivedilikle teşekkür edilmeli" derken, medyada yer alan 5 milyon euroluk tazminat iddiasına dikkat çekti. Meleke ayrıca, "Montella'ya gerçekten 5 milyon Euro ödenecekse o zaman o bahsettiğiniz Bodrum'daki villaları verin İtalyan Hoca'ya. Ve artık hepiniz istifa edip gidin" ifadelerini kullandı.

"Montella'ya artık ivedilikle teşekkür edilmeli. Bir yıllık tazminatı anlayabilirim. Ancak medyada iddia edildiği gibi iki senelik (5 milyon Euro) bir tazminat söz konusuysa, bu sözleşme kamu malını kötüye kullanmaktır. Dünya şampiyonu Scaloni’nin maaşı 2 milyon euro. Xavi’nin 3, Zidane’ın 3,5 milyon... Montella’ya gerçekten 5 milyon Euro ödenecekse o zaman o bahsettiğiniz Bodrum’daki villaları verin İtalyan Hoca’ya. Ve artık hepiniz istifa edip gidin."

LEVENT TÜZEMEN: "TAZMİNATINI ALMAK İÇİN İSTİFA PLANI YAPMIYOR"

Levent Tüzemen ise Montella'nın A Milli Takım'daki performansını sert sözlerle eleştirdi. Tüzemen, İtalyan teknik adamın "tazminatını almak için istifa planını devreye sokmadığını" ileri sürerken, bu süreçte yıpranan tarafın milli takım olduğunu savundu.

Tüzemen ayrıca Belçika karşısında milli takımın plana dayalı bir oyun ortaya koyamadığını, oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığını kaybettiğini ve Arda Güler'in takım arkadaşlarını ayakta tutmaya çalıştığını ifade etti.

"Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkeler teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Haiti'den sonra Amerika'da elenen ikinci takım Türkiye, Montella ile yoluna devam etmenin bedelini ağır ödüyor. Yetenekli ve geniş kadroya sahip olmamıza rağmen İtalyan hocanın Dünya Kupası travmasından çıkamamasının A Milli Takım üzerinde olumsuzluk yarattığını net görüyoruz. Montella tazminatını almak için istifa planını devreye sokmuyor.

Ancak yıpranan Milli Takım oluyor. Belçika'ya karşı plana dayalı oynamayan Milliler kaos futbolu içinde mücadele etti. Şu net görünüyor, oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıklarını kaybettikleri o kadar belli ki üst üste isabetli 3 pas yapamıyorlar. Öz güven kaybolmuş, Arda Güler tek başına mücadele edip arkadaşlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Arda'yı oyundan alsak Milli Takım sıradanlaşır."

ERSUN YANAL: "VERİN ŞUNUN TAZMİNATINI, YOLLAYIN GİTSİN!"

Ersun Yanal da Montella hakkında oldukça sert bir açıklama yaptı. Yanal, "Verin şunun tazminatını, yollayın gitsin! Artık dayanacak nokta kalmadı, bu iş buraya kadar geldi" sözleriyle İtalyan çalıştırıcının görevden ayrılması gerektiğini savundu.

Yanal ayrıca teknik direktörler ve antrenörlere seslenerek Montella'nın açıklamalarına tepki gösterdi.

"Verin şunun tazminatını, yollayın gitsin! Artık dayanacak nokta kalmadı, bu iş buraya kadar geldi. Buradan meslektaşlarıma, antrenör arkadaşlarıma sesleniyorum: Lütfen tepkinizi ortaya koyun! Benim başımda duran hoca kalkıp bu dille, bu üslupla konuşamaz!"

GÜNTEKİN ONAY: "MONTELLA'NIN VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY KALMADI"

Güntekin Onay ise Montella'nın milli takıma artık katkı sağlayamayacağını savunan isimlerden oldu. Onay, "Montella'nın artık bu takıma verebileceği bir şey kalmadı. Ülke futbolu krizde. Montella da bu krizin bir parçası" ifadelerini kullandı.

Onay ayrıca milli takım ile taraftar arasındaki bağın zayıfladığı yönündeki görüşünü dile getirerek, bu durumdan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

"Montella'nın artık bu takıma verebileceği bir şey kalmadı. Ülke futbolu krizde. Montella da bu krizin bir parçası ve asla milli takımı bu durumdan çıkartacak kişi değil. Bunu yazmaya söylemeye utanıyorum ve üzülüyorum fakat gerçek şu ki: Türk halkı ne yazık ki milli takımdan soğudu. Bizim gibi ülkesini seven, milliyetçi bir ülkede insanlar milli takım maçı izlemek istemiyor."

BÜLENT UYGUN: "ARRIVEDERCI!"

Bülent Uygun da Montella'nın geleceğiyle ilgili sert ifadeler kullandı. Uygun, "Türkiye, Montella'nın istifasını bekliyor ama babanın kibri almış başını gidiyor" sözleriyle İtalyan teknik adamı eleştirdi.

Uygun, sözlerinin sonunda ise Montella'ya yönelik "Güle güle mi denir, bye bye mı denir? Arrivederci!" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Montella'nın istifasını bekliyor ama babanın kibri almış başını gidiyor. "Ben sizi buralara çıkarttım" diyor. Çünkü babaya İtalya'da bizde gösterilen sevgi gösterilmedi. Montela'ya artık güle güle mi denir, bye bye mı denir? Arrivederci!"