Süleyman Abay, Mete Kalkavan ve Murat Erdoğan'dan çarpıcı iddialar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Türk futbolunun eski ve aktif isimlerinin ifadeleri dosyaya girmeye devam ediyor. Soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade veren eski Süper Lig hakemleri Süleyman Abay, Mete Kalkavan ve Murat Erdoğan, geçmiş dönemdeki MHK uygulamalarına ve kararlarına ilişkin önemli iddialarda bulundu.

SÜLEYMAN ABAY, AHMMET ŞAHİN'İ İŞAERET ETTİ: "YAPI" İÇİN İLİŞKİLER İNCELENMELİ

Tanık sıfatıyla ifade veren eski Süper Lig hakemi Süleyman Abay, 8 Mart 2022 tarihinde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve geçen sezon ortasında istifa eden Ahmet Şahin'in yer aldığını belirtti.

Kendisinin ve birçok ismin listelerde yer almamasının sorumluları arasında Ahmet Şahin'in olduğunu öne süren Abay, AS İnşaat firmasının sahibi olan Şahin'in seyahat programları ve kimlerle nerede buluştuğunun incelenmesi gerektiğini vurgulayarak, futbol camiasında konuşulan "yapı" kavramının bu ilişkiler ağı sayesinde netleşeceğini ifade etti.

İşte o ifadeler:

"8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve șu an yeniden Ferhat Gündoğdu ekibinde yer alan ancak geçen sezon ortasında istifa edip ayrılan Ahmet Şahin vardır. Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir. Ahmet Şahin inşaat işi yapmaktadır. Kendisi AS İnşaat isimli firmanın sahibidir. Futbol camiasında son dönemde dile getirilen "YAPI" kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in (Seyahat Programları, kimlerle nerelere gittiği v.b.) incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır."

METE KALKAVAN: SOMUT AÇIKLAMA YAPAMADILAR

Eski hakem Mete Kalkavan ise ifadesinde 8 Mart 2022 tarihindeki operasyonel kararlara dikkat çekti. Mevcut MHK yönetiminin o dönemde anlamsız ve gerekçesini açıklayamayacakları bir şekilde üst seviye pek çok hakem ile gözlemcinin kariyerine son vermek istediğini belirten Kalkavan, ertesi gün düzenlenen toplantıda hiçbir somut ve makul açıklama yapılamaması üzerine hakemliğini askıya alarak toplantıyı terk ettiğini aktardı.

Kısa süre sonra TFF Tahkim Kurulu'nun bu uygulamayı iptal ettiğini ve MHK'nin istifa ettiğini hatırlatan Kalkavan, dosya savcısının talimatı doğrultusunda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

İşte o ifadeler:

"08.03.2022 tarihinde mevcut MHK Başkanı ve birçok üyesi o dönemde yine görevdeydiler. Bu tarihte anlamsız ve sebebini açıklayamayacakları bir şekilde üst seviye birçok hakem ve gözlemcinin kariyerlerine son vermek istediler. Bu kararlarından sonra devar edecek hakemlere 09.03.2022 tarihinde (Içlerinde bende vardım) bir açıklama toplantısı düzenleme ihtiyacı hissettiler.

"TOPLANTIYI TERK ETTİM"

Yaptıkları bu toplantıda hiçbir somut ve makul açıklama yapamadıkları için bende bu şartlar altında hakemliğimi askıya alacağımı belirtip toplantıyı terk ettim. TFF Tahkim Kurulu bu eylemlerinden bir aydan daha kısa bir süre sonra MHK' nin uygulamasını reddedip iptal etti. Akabinde tüm MHK istifa ederek görevden ayrıldılar.

Sonuç olarak tüm hakemler ve gözlemciler görevlerine kaldıkları yerden devam edebildikleri için bende hakemliğe tekrar döndüm. Bu şekilde davranmam bir sonra ki görev başı yapmalarında ki eylemlerini açıklıyor. MHK işleyişi ve hakemlik uzmanlık gerektiren bir alandır. Soruşturmaya konu eylemler bakımından uygun görülmesi durumunda bilgi ve tecrübelerime istinaden dosya savcısının talimatı ile bu konu hakkında detaylı açıklamaları kendisi ile paylaşabilirim."

"FERHAT GÜNDOĞDU VE METİN İYİDİL İDDİASI" DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmada ifadesi yer alan bir diğer eski hakem Murat Erdoğan ise işini doğru yapan kişilerin ötekileştirilerek kendi menfaatleri doğrultusunda yeni bir oluşum içine girildiğini savundu. 8 Mart süreci ve 2024 yılında kendilerine herhangi bir kanıt veya resmi belge sunulmadan kadro dışı bırakıldıklarını belirten Erdoğan, bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de başvurduğunu kaydetti. Konunun her yönüyle araştırılmasını ve suç varsa sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

İşte o ifadeler:

"Ben ve benim gibi işini doğru yapan herhangi birinden herhangi bir menfaati bulunmayan kişileri ötekileştirip, kendi menfaatleri doğrultusunda yeni bir oluşum içine MHK Ferhat Gündoğdu başkanlığında girmektedir.

"EMİR SUBAYLIĞINI YAPAN BİR KİŞİ"

Sosyal medyadan öğrendiğim kadarıyla Ferhat Gündoğdu, Fetö soruşturması kapsamında hapis cezası verilen Metin İyidil isimli kişinin emir subaylığını yapan bir kişidir.

8 mart süreci ve sonrasındaki 2024 yılında aynı MHK tarafından kadro dışı bırakılan hakem arkadaşlarıma ve bana herhangi bir kanıt ve belge sunulamadığı gerekli resmi evraklarda (MHK cevabı ve tahkim kurulu kararı) görülecektir ki bu konuda Avrupa insan Hakları Mahkemesine de başvurmuş bulunmaktayım.

Konunun her yönünden araştırılmasını, eğer ortada bir suç varsa da ilgili kişilerin gerekli cezalarını almalarını istiyorum."