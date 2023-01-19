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Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

19.01.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Hakem Yiğit Arslan'ın yöneteceği karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Arslan'ın yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ve Selahattin Altay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak. Gaziantep FK Konyaspor maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gaziantep FK ile Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu maçında karşılaşacak. Gaziantep FK Konyaspor maçı canlı izle ekranının yanı sıra maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'lerini öğrenmek isteyen sporseveler arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Gaziantep FK Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Konyaspor maçı 19 Ocak 2023 Perşembe saat 17.30'da başlayacak.

Maç, Kalyo Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Konyaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.


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