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Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

12.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde çift kale maç oynandı.

Antrenmana tedavileri devam eden Nouha Dicko, Andre Sousa ve Kana Bıyık katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve Konya'ya hareket etti.

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