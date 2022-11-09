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GAZİANTEP FK KÜTAHYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

09.11.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK ile Kütahyaspor Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım sürerken sporseverler maçın yayın saati ve kanalı için "Gaziantep FK Kütahyaspor maçı canlı izle" konu başlığını internette sorguluyor. Maçı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Peki, Gaziantep FK Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK KÜTAHYASPOR MAÇI CANLI İZLE! Gaziantep FK Kütahyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Kütahyaspor maçı için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Kalyon Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çalacak. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Hasan Hüseyin Tetik ve Bersan Duran yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bayram Başkan olarak açıklandı. "Gaziantep FK Kütahyaspor maçı canlı izle" konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Gaziantep FK Kütahyaspor maçının saati ve canlı yayınlanacağı kanal...

GAZİANTEP FK KÜTAHYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Kütahyaspor maçı bugün (9 Kasım Çarşamba) saat 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP FK KÜTAHYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK Kütahyaspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

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