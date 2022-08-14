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Gaziantep FK-MKE Ankaragücü maçının ardından

14.08.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut: - "Genel anlamda bizim adımıza iyi bir maç oldu"

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, Ankaragücü karşısında güzel bir oyun oynadıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Bulut Yeni Hatay Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada yeterince gol pozisyonuna girdiklerini belirtti.

Maçı daha erken bitirmeyi beklediklerini ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Bugün Ankaragücü karşısında güzel bir oyun, hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Yeterince gol pozisyonuna girdik ama yakaladığımız pozisyonları tam anlamıyla son pas olsun son vuruş olsun değerlendiremedik. Konsantrasyon eksikliğinden olduğunu düşünüyorum. Genel anlamda bizim adımıza iyi bir maç oldu. Futbolcularım gerçekten bu sıcak havada, nemli havada iyi bir performans gösterdiler. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum."

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