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Gaziantep FK, Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattı

27.06.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK, Ömürcan Artan'ı kadrosuna kattı

GAZİANTEP (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, genç oyuncu Ömürcan Artan'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Gençlerbirliği forması giyen 1999 doğumlu kanat oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Ömürcan Artan'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Süper Lig Gaziantep FK

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