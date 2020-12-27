SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.12.2020 18:38 | Son Güncelleme

Gaziantep FK'nin Süper Lig'de bugün Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmada sakatlanarak hastaneye kaldırılan ev sahibi ekip oyuncusu Furkan Soyalp'in ciddi bir sağlık probleminin bulunmadığı duyuruldu.

Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber

Kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık yaşamasının ardından hastanede kontrol altında tutulan Furkan Soyalp'in kısa süre içinde taburcu edileceği belirtildi.

Oyuncuya sahada ilk olarak sağlık ekibince müdahalede bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Oyuncumuz daha sonra stadyumda bulunan ambulans ile hastaneye kaldırılmıştır. Kafa travması yaşayan Furkan Soyalp'in yapılan tetkiklerinde herhangi bir patolojiye rastlanmamıştır. Oyuncumuz, akşam saatlerine kadar hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecektir. Furkan Soyalp'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTakipçilerini mest etti!Takipçilerini mest etti!
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 4 golle geçtiGaziantep FK, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama
Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi
Görüntüler çok konuşulmuştu! EGM'den özür geldi
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Sinan Engin G.Saray'ın 2 transferini açıkladı
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı forvet
Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Ağaoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Bahattin Şimşek'e şok ceza
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Fenerbahçe'den kritik 3 puan!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Hükmen mağlubiyet yolda! İkinci yarıda 6 yabancı ile oynadılar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber
Gaziantep FK oyuncusu Furkan Soyalp'ten sevindirici haber
Marius Sumudica: "Oyuncularım bugün yürekleriyle oynayıp maçı kazandılar"
''Oyuncularım bugün yürekleriyle oynayıp maçı kazandılar''
Kasımpaşa 0-4 Gaziantep FK (Maç sonucu)
Gaziantep FK, Kasımpaşa'yı 4 golle geçti
Sumudica Fenerbahçe'den 1 puan alabildi
Sumudica F.Bahçe'den 1 puan alabildi
Gaziantep FK Kocaelispor: 3-2 (Maç sonucu)
Gaziantep FK, Koacelispor'u devirdi
Gaziantep FK: 3 - Serik Belediyespor: 0 (Maç Sonucu)
Gaziantep FK 3 golle turladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.