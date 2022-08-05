Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Gaziantep FK, daha sonra Sivas'a hareket edecek.

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